Joel Huiqui dejó claro que Cruz Azul cuenta con Erik Lira para disputar el Apertura 2026. Durante su presentación como técnico definitivo del primer equipo, el estratega aseguró que el mediocampista sigue comprometido con la institución, pese a los rumores que lo colocan fuera de La Máquina.

El nombre de Lira ha tomado fuerza en el mercado de fichajes tras su participación en el Mundial de 2026. Monterrey aparece como uno de los clubes interesados e, incluso, existe la versión de que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares para quedarse con el futbolista cementero.

Sin embargo, el panorama más fuerte apunta hacia Europa. El principal candidato es el Troyes de Francia, equipo que recién consiguió el ascenso a la Ligue 1 y que pertenece al City Football Group, grupo que ha seguido de cerca al seleccionado mexicano.

Otra opción para el volante es el Girona de España, club que también forma parte del City Football Group. Desde hace varios meses, la institución española mantiene interés en Erik Lira y analiza la posibilidad de incorporarlo para la próxima temporada.

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Erik Lira y Jude Bellingham con las selecciones de México e Inglaterra, respectivamente, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Ante ese escenario, Huiqui aseguró que Cruz Azul está preparado para cualquier posibilidad, aunque la prioridad del club es mantener al mediocampista. “Como cuerpo técnico y como club, nos encantaría que Erik siga jugando a un gran nivel. Si existe interés por sus servicios, esperamos que se manifieste de manera formal y con la total disposición de incorporarlo, asumiendo lo que ello implique”.

El entrenador también reveló que ya tuvo contacto con el futbolista antes del arranque del torneo y destacó la disposición que encontró en la conversación. “Hablé con Erik hace un par de días; le envié un mensaje y sostuvimos una llamada muy tarde. Está plenamente comprometido con nosotros y con la institución”.

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Erik Lira con Cruz Azul - Foto: Imago7

Además, Huiqui confirmó que Lira todavía disfruta de unos días de descanso, pero ya tiene fecha para reincorporarse al equipo. “Tendrá algunos días más de vacaciones, pero se reportará la próxima semana para iniciar la Jornada 1”.

Por ahora, Cruz Azul mantiene la calma y espera una oferta formal si algún club desea fichar a una de sus principales figuras. Mientras eso no ocurra, Erik Lira forma parte de los planes de Joel Huiqui para el Apertura 2026 y apunta a iniciar el torneo con la camiseta celeste.