El Estadio Banorte dice adiós a su imagen del Mundial 2026 y vuelve a la normalidad

Con el telón de la Copa del Mundo 2026 ya cerrado en la capital del país, el Estadio Banorte comenzó su transformación para dejar atrás la imagen mundialista y recuperar el aspecto que lo acompañará en el calendario de la Liga MX.

La eliminación de México frente a Inglaterra marcó también el último encuentro del inmueble dentro del torneo.

Apenas dos días después, el ambiente que reunió a miles de aficionados de distintas nacionalidades desapareció casi por completo.

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El ruido de las celebraciones dio paso al trabajo de las cuadrillas encargadas de retirar la infraestructura instalada por la FIFA durante las últimas semanas.

Las inmediaciones lucen muy distintas a las que recibieron a miles de visitantes.

Los filtros de seguridad, las vallas metálicas, los detectores de metales y la señalización especial comenzaron a desaparecer. También fueron desmontadas las enormes lonas que identificaban al Estadio Ciudad de México como una de las sedes del Mundial más grande de la historia.

El inmueble cerró un capítulo histórico después de recibir cinco partidos en la edición de 2026, cuatro de ellos con la Selección Mexicana y otro entre Colombia y Uzbekistán. Todos registraron localidades agotadas mediante la plataforma oficial de venta de boletos de la FIFA.

Además, el estadio reafirmó su lugar como el recinto con más partidos de Copa del Mundo disputados en la historia, al sumar 24 encuentros entre las ediciones de 1970, 1986 y 2026. Aunque en algún momento figuró entre las opciones para albergar la final del certamen, el partido definitivo terminó en Nueva York.

La FIFA recibió el inmueble el 14 de mayo para adecuarlo a sus estándares comerciales y operativos. Ahora, el organismo internacional cuenta con unos días para concluir el retiro de su equipamiento antes de devolver el estadio a sus administradores.

Mientras tanto, la vida cotidiana también reaparece en los alrededores. Las fondas recuperan a sus clientes habituales, los comercios restablecen su actividad normal y el recinto se prepara para abrir un nuevo capítulo, ahora con el futbol mexicano como protagonista.