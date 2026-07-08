A unos días de que finalice el Mundial 2026 en organización entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó si en nuestro país podría realizarse el Mundial de Clubes 2029.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que tendrían que revisarse las condiciones para que se lleve a cabo este evento deportivo dentro de tres años.

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¿Cual fue la reacción de Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de ser sede del Mundial de Clubes?

“Vamos a ver las condiciones, tiene que ser siempre condiciones favorables para México”, comentó.

Apuntó la mandataria federal que la Secretaría de Turismo debe entregar un informe del impacto que tuvo el Mundial en México.

“Entonces, vamos a ver en qué condiciones. Siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería, creo que bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones”, indicó.