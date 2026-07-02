El panorama del futbol internacional ha sido sacudido con una noticia que ha robado reflectores dentro y fuera de las redes sociales.

En estos momentos en los que se realiza la Copa de Mundial de la FIFA en Norteamérica, todas las miradas están puestas en lo que ocurre en el entorno del balompié; por ello, la noticia de un amaño de partidos ha dado un duro revés al deporte.

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Sin embargo, en esta ocasión el escándalo ha ocurrido del otro lado del planeta.

¿Qué equipo es señalado por amaño de partidos en plena época del Mundial?

La UEFA sacudió el panorama del futbol europeo al confirmar la exclusión del Karviná de la Liga Europa 2026-27.

El club checo quedó fuera de la competencia después de que el Comité de Apelación determinó que incumplió los criterios de admisión, al estar implicado de forma directa o indirecta en actividades relacionadas con la manipulación de resultados de partidos en competiciones nacionales.

La resolución, sustentada en el artículo 4.01 (g) del reglamento de la Liga Europa, representa un duro golpe para el Karviná, que había asegurado su presencia en el torneo tras conquistar la Copa Checa.

Sin embargo, la sanción de la UEFA modificó por completo el panorama para los clubes de la República Checa que competirán en los torneos continentales de la temporada 2026-27.

Ante este escenario, el Panel de Emergencia de la UEFA activó un reajuste de plazas para mantener intacto el calendario de las competiciones.

El principal beneficiado fue el Viktoria Plzen, que ocupará el lugar del Karviná en las eliminatorias de la Liga Europa y conocerá a su rival durante el sorteo programado para el próximo 3 de agosto.

Los movimientos no terminaron ahí. El Hradec Králové heredó la plaza que originalmente correspondía al Viktoria Plzen en la segunda ronda clasificatoria de la Liga Europa, instancia en la que enfrentará al Tromsø de Noruega.

Esta modificación también abrió un espacio en la Liga Conferencia para otro representante del futbol checo.

Gracias a esta reorganización, el Jablonec disputará la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia, donde tendrá como rival al Varaždin de Croacia. La decisión de la UEFA no solo dejó fuera al Karviná, sino que también reconfiguró el camino europeo de varios clubes checos.