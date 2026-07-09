La buena impresión que dejó México durante el Mundial de 2026 podría abrir la puerta a un atractivo compromiso internacional en territorio inglés. De acuerdo con información publicada por el diario Daily Mail Sports y replicada por portal de TUDN, la Asociación Inglesa de Futbol (FA) analizaría la posibilidad de invitar al Tricolor para disputar un partido amistoso en el histórico Estadio de Wembley.

El acercamiento entre ambas federaciones surgió después del enfrentamiento que sostuvieron México e Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

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La experiencia vivida por la delegación inglesa en suelo mexicano resultó muy positiva, tanto por la organización como por la atención recibida antes, durante y después del encuentro celebrado en el Estadio Ciudad de México.

La intención de la FA no se limitaría a un solo encuentro. Según el reporte de ambos medios, los dirigentes ingleses consideran que fortalecer el vínculo con México puede ofrecer beneficios deportivos a largo plazo, sobre todo de cara a futuras Copas del Mundo, donde Inglaterra podría enfrentar a selecciones de la zona de Concacaf.

Si las negociaciones prosperan, el compromiso en Wembley tendría un enorme atractivo internacional y también representaría una exigente evaluación para el nuevo proyecto encabezado por Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana de futbol.