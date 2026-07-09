La eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial de 2026 frente a Inglaterra continúa dando de qué hablar.

En las últimas horas apareció un video que muestra al pugilista Saúl Álvarez en un momento poco habitual, justo antes del arranque del segundo tiempo del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

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El campeón mexicano acudió al estadio para apoyar al Tricolor, tal como lo hizo durante el partido inaugural contra Sudáfrica.

Su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados, aunque ahora el foco se trasladó a una escena captada en la zona de vestidores.

¿Cómo fue el supuesto momento en que Saúl Álvarez intimidó a los jugadores de Inglaterra?

Las imágenes muestran a los futbolistas ingleses rumbo al terreno de juego con el marcador favorable por 2-1.

En ese momento, Canelo permanecía cerca del acceso al campo y aprovechó el paso de Harry Kane para saludarlo.

Después del saludo, el mexicano permaneció en el sitio mientras el resto del plantel inglés desfilaba hacia la cancha. Fue entonces cuando realizó movimientos característicos del boxeo y sostuvo una mirada desafiante hacia varios jugadores.

La realidad es que los futbolistas europeos apenas se dieron cuenta de la escena y continuaron su camino sin responder. Mientras que el Canelo lanzaba una ligera sonrisa, señal de que todo se trataba de una broma en medio de la 'rivalidad deportiva' entre ambas selecciones por el pase a la siguiente ronda del Mundial.

Como sea, de poco sirvieron los movimientos del boxeador tapatío, pues minutos después, Inglaterra selló la victoria por 3-2 y aseguró su clasificación a los Cuartos de Final, dejando fuera al conjunto dirigido por Javier Aguirre.