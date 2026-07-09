Francia vs Marruecos: Horarios y canales para ver el partido del Mundial 2026 hoy jueves 9 de julio

La actividad del Mundial 2026 entra en su etapa más intensa con el arranque de los Cuartos de Final.

Francia y Marruecos abrirán la ronda este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, donde ambos buscarán el primer boleto a las semifinales del torneo en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El conjunto francés llega con paso perfecto tras superar todos sus compromisos en la presente Copa del Mundo.

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La escuadra dirigida por Didier Deschamps ha confirmado su condición de favorita gracias a un ataque contundente y una defensa sólida que le ha permitido avanzar sin tropiezos.

Del otro lado aparece Marruecos, una selección que mantiene vivo el sueño africano después de firmar otra actuación destacada en una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas eliminaron a Países Bajos en la ronda anterior después de una intensa definición por penales y ahora intentarán escribir un nuevo capítulo histórico frente a uno de los candidatos al campeonato.

Uno de los principales atractivos será la actuación de Kylian Mbappé. El delantero francés suma siete anotaciones en el torneo y permanece en la disputa por la Bota de Oro. Además, el atacante del Real Madrid busca ampliar su legado como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

Este compromiso también representa una revancha para Marruecos, ya que ambas selecciones se enfrentaron en Qatar 2022 con triunfo para Francia.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor de la serie entre España y Bélgica.

¿Cuándo y dónde ver el Francia vs Marruecos hoy jueves 9 de julio?

Francia vs Marruecos