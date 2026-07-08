La Federación Portuguesa de Futbol confirmó de manera oficial el final del ciclo de Roberto Martínez como director técnico de su selección nacional, luego de la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 frente a España.

El organismo dio por concluido el vínculo contractual con el entrenador español y con todo su cuerpo técnico, además de reconocer el trabajo realizado durante tres años y medio al frente del combinado lusitano.

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A través de un comunicado, la federación destacó la entrega y el profesionalismo que distinguieron la gestión del estratega, quien asumió el cargo en enero de 2023.

La institución también resaltó el respeto que Martínez mostró hacia el país y el futbol portugués durante todo su proceso, además de recordar el título de la Liga de Naciones conquistado en 2025, uno de los mayores logros de su administración.

Como parte del homenaje, la FPF publicó en sus plataformas digitales un video con imágenes de entrenamientos, partidos y conversaciones del entrenador con sus jugadores. La publicación apareció con el mensaje: "Gracias, Roberto Martínez", como despedida oficial para el técnico nacido en Balaguer, Lleida.

Mientras Portugal inicia una nueva etapa, el presidente de la federación, Pedro Proença, confirmó que ya trabaja en la elección del próximo responsable del equipo nacional.

El dirigente aseguró que la prioridad consiste en mantener la ambición deportiva y fortalecer la cultura de triunfo que caracteriza a la selección portuguesa en cada torneo internacional.