El arbitraje mexicano continúa dando de qué hablar en la Copa del Mundo 2026. César Ramos Palazuelos permanecerá dentro del grupo de árbitros considerados por la FIFA para las siguientes rondas del torneo y no será uno de los 35 silbantes que dejarán la competencia tras los Octavos de Final.

De acuerdo con diversos reportes, el árbitro sinaloense sigue en los planes de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, pese a que hasta ahora únicamente ha dirigido dos encuentros en el Mundial: el Irán vs. Nueva Zelanda y el Escocia vs. Brasil.

En este último fue con el que rompió el récord de más partidos arbitrados por un mexicano en la historia de las Copas del Mundo al llegar a nueve como juez central.

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Aunque todavía no se define cuál será su siguiente designación, la expectativa es que vuelva a aparecer en los partidos más importantes del torneo, con posibilidades de ser considerado para los Cuartos de Final o incluso las Semifinales.

Por otra parte, el futuro de la también mexicana Katia Itzel García todavía no está definido. La árbitra espera conocer si continuará en la competencia o si regresará a casa una vez que la FIFA haga oficial el recorte del cuerpo arbitral.