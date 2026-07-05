La derrota (2-3) de México ante Inglaterra, en los octavos de final del Mundial 2026, generó una profunda tristeza que será muy difícil de superar.

Con el rostro desencajado y los ojos llorosos, Javier Aguirre se presentó en conferencia de prensa para dar la cara tras la eliminación y aceptó su porcentaje de responsabilidad.

“Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. De mi parte, [ofrezco] disculpas, lo intentamos, pero no pudimos. Los jugadores son los que ganan los partidos y el entrenador es el que los pierde y hoy yo perdí el partido. Me gana la emoción… el sueño termina aquí”, declaró.

Lee también Jude Bellingham consuela a Gilberto Mora y le regala su camiseta tras la eliminación

El Vasco agradeció el esfuerzo que sus futbolistas realizaron sobre la cancha del estadio Ciudad de México y aceptó que le hubiera gustado regalarle una victoria a la afición tricolor, a la cual no tiene nada que “reprocharle”.

“Los jugadores deben irse con la cabeza en alto, dejaron la piel y pueden mirar de frente a cualquiera, no pudimos dar una noche más de alegría, pero aprovecho este espacio parar agradecer a este grupo mexicano; sería injusto de mi parte señalar algo individual, lo intentamos y remamos contra corriente, no fue posible”, lamentó.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana, durante los 16vos de Final del Mundial de 2026 ante Ecuador - Foto: AP

El experimentado director técnico reconoció que México se enfrentó “cuarto mejor equipo del mundo, con jugadores en grandes equipos”, por lo que no tenían permitido cometer “tres errores que costaron caro”.

“Es un gran equipo, defiende bien, es muy sólido; manejo mejor los tiempos que nosotros y no se equivocó como nosotros. Si queríamos estar entre los ocho mejores, no debimos cometer los errores que no habíamos cometido en el pasado. No tengo muchas más palabras, no voy a justificar nada, derrotar es derrota”, expresó Javier Aguirre.