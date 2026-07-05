El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, comenzó con una fuerte desaprobación de la afición tricolor en el estadio Ciudad de México.

Antes de que se escuchara el silbatazo inicial en el Coloso de Santa Úrsula, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se robó los reflectores. Sin embargo, el atraer la atención del público mexicano no fue positivo, sino todo lo contario.

Cuando el dirigente del máximo organismo del futbol a nivel mundial apareció en las pantallas del inmueble capitalino, recibió un ensordecedor abucheo.

Lee también Julián Quiñones se convierte en el máximo goleador histórico de México en Mundiales ante Inglaterra

La imagen del suizoitaliano sólo duró algunos segundos en los dos monitores, pero fue suficiente para que los seguidores tricolores hicieran evidente su descontento con él.

A pesar de la silbatina, Gianni Infantino no perdió la postura y dirigió un saludo a las cámaras que lo enfocaron. Cabe resaltar que el presidente de la FIFA se encontraba a lado del propietario del América y del estadio Ciudad de México, Emilio Azcárraga Jean.

El dueño de las Águilas únicamente observó como el dirigente de la institución atraía la atención, pero no realizó ninguna acción. El duelo entre México e Inglaterra será el último del Mundial de Norteamérica 20026 que se dispute en el Coloso de Santa Úrsula.

Con este encuentro, la Copa del Mundo se despedirá de nuestro país, luego de los cinco que se jugaron en la CDMX, los cuatro en Guadalajara y en Monterrey.

Ahora, el Mundial se trasladará a Estados Unidos, donde se llevarán a cabo los cuatro partidos de los cuartos de final.

Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City serán las sedes de los compromisos que se disputarán del jueves 9 al sábado 11 de julio.