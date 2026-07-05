El hombre gol de la Selección Mexicana volvió a aparecer cuando más lo necesitaba el Tricolor. Julián Quiñones rompió el cero para México frente a Inglaterra para devolverle vida al Estadio Azteca.

Con su gol frente a la Selección Inglesa, Quiñones llegó a cuatro dianas en Copas del Mundo y de esta manera alcanzó la marca de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández.

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La necesidad del gol y la presión del momento impidieron a La Pantera celebrar su gol ante los europeos que ya lo ganaban 2-0 con el doblete de Jude Bellingham (36' y 38') que enmudeció el Coloso de Santa Úrsula.

Los cuatro tantos de Julián Quiñones se dieron en su Mundial de estreno. Luego de elegir a México sobre Colombia, su país natal, el exjugador del América y Atlas se convirtió en el hombre gol del equipo de Javier Aguirre.

Su póker lo armó con sus tantos ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador y ahora ante la Selección de Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Chicharito Hernández logró sus cuatro goles en los Mundiales Sudáfrica 2010 (2), Brasil 2014 (1) y Rusia 2018 (1); el Matador los hizo en Francia 1998, pero también estuvo en Corea-Japón 2002.

Un tanto más de Julián Quiñones lo convertiría en el máximo goleador mexicano en Copas del Mundo.