El hombre gol de la Selección Mexicana volvió a aparecer cuando más lo necesitaba el Tricolor. Julián Quiñones rompió el cero para México frente a Inglaterra para devolverle vida al Estadio Azteca.

Con su gol frente a la Selección Inglesa, Quiñones llegó a cuatro dianas en y de esta manera alcanzó la marca de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández.

Lee también

La necesidad del gol y la presión del momento impidieron a La Pantera celebrar su gol ante los europeos que ya lo ganaban 2-0 con el doblete de Jude Bellingham (36' y 38') que enmudeció el Coloso de Santa Úrsula.

Los cuatro tantos de Julián Quiñones se dieron en su Mundial de estreno. Luego de elegir a México sobre Colombia, su país natal, el exjugador del América y Atlas se convirtió en el hombre gol del equipo de Javier Aguirre.

Su póker lo armó con sus tantos ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador y ahora ante la Selección de Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Chicharito Hernández logró sus cuatro goles en los Mundiales Sudáfrica 2010 (2), Brasil 2014 (1) y Rusia 2018 (1); el Matador los hizo en Francia 1998, pero también estuvo en Corea-Japón 2002.

Un tanto más de Julián Quiñones lo convertiría en el máximo goleador mexicano en Copas del Mundo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Memo Ochoa lamenta los fallecimientos en los festejos por la Selección Mexicana y hace una peculiar petición

Las Figuras

Memo Ochoa lamenta los fallecimientos en los festejos por la Selección Mexicana y hace una peculiar petición
Gilberto Mora enamora a la prensa internacional por su actuación ante Ecuador

Las Figuras

Gilberto Mora enamora a la prensa internacional por su actuación ante Ecuador