Lo de Gilberto Mora ya dejó de ser solamente una ilusión para la afición mexicana. Después de su exhibición en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, el mediocampista de apenas 17 años comenzó a acaparar reflectores fuera del país y varios medios internacionales coincidieron en que el joven del Tri tiene un futuro brillante por delante.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diario español AS, que publicó el encabezado “Gilberto Mora llama a Europa”, destacando que su actuación fue un mensaje directo para los clubes del Viejo Continente que siguen de cerca su crecimiento. El medio resaltó la personalidad con la que jugó un partido de eliminación directa pese a su corta edad.

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Desde Inglaterra, The Guardian también dedicó elogios al futbolista mexicano, y señaló que fue una de las figuras del encuentro gracias a su creatividad, madurez y capacidad para adueñarse del mediocampo en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial.

En España, Cadena SER recordó que Mora escribió su nombre en la historia al convertirse en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé. Además, lo colocó entre los futbolistas más destacados del equipo de Javier Aguirre.

Los reconocimientos no terminaron ahí. La agencia Reuters destacó la ovación que recibió cuando salió de cambio, mientras que The Times of India calificó al mexicano como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y puso énfasis en el récord histórico que consiguió con apenas 17 años de edad.

Gilberto Mora todavía no cumple la mayoría de edad, pero su Mundial ya está dando de qué hablar. Su actuación frente a Ecuador no solo ayudó a que México avanzara de ronda, también provocó que la prensa internacional comenzara a poner los ojos sobre una de las mayores promesas del futbol mexicano.