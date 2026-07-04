La expectativa por el enfrentamiento entre e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 aumentó de intensidad después de que el piloto Sergio Pérez se sumó a la polémica con un mensaje que no pasó desapercibido.

El volante mexicano expresó su respaldo total al Tricolor y lanzó una advertencia dirigida a los seguidores del conjunto inglés, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

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A solo unas horas del compromiso, el tapatío alimentó la rivalidad entre ambas selecciones.

Fiel seguidor del representativo nacional, Checo dejó claro que confía en que México puede superar a uno de los favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

¿Qué fue lo que dijo Checo Pérez a los aficionados ingleses?

"Que disfruten hoy y mañana, porque la noche del domingo va a ser muy difícil para ustedes. La copa no va a volver a Inglaterra", afirmó Checo con una sonrisa.

Las declaraciones del piloto de Fórmula 1 encontraron respaldo entre los aficionados mexicanos, quienes celebraron la confianza de una de las figuras deportivas más importantes del país.

En contraste, seguidores ingleses respondieron con mensajes y defendieron las posibilidades de su selección para avanzar a los Cuartos de Final.

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