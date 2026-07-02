No hay ninguna duda quees el futbolista mexicano que más popularidad ha tomado en estos días por el Mundial 2026, aunque ya era toda una estrella desde antes del torneo de la FIFA.

Al estar en el centro de atención más grande que puede tener un futbolista, no deja de salir contenido del , en especial de sus días como futbolista de categorías inferiores.

Recientemente, se viralizó en redes un video del canterano de los Xolos de Tijuana en su época jugando en categorías infantiles, sin pertenecer a ningún club, pero lo llamativo fue que portaba una playera del Cruz Azul blanca.

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Claro que esto hizo creer a un par de internautas que el apodado "Morita" jugó para el actual campeón de la Liga MX, pero la realidad es que eso no sucedió. El uso de este uniforme no era por pertenecer al club, es más porque estaba en categoría infantil, donde suele jugarse en escuelas de clubes del futbol mexicano, pero no era pes así.

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Dentro de este material, se observa como Gilberto Mora de aproximadamente 8-9 años brillaba en el partido con extraordinarias recepciones y una facilidad para conducir y engañar que es raro encontrar en niños de esas edades.

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