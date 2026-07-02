La Selección Mexicana afrontará uno de los retos más exigentes de la Copa Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en los Octavos de Final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre selló su clasificación tras vencer 2-0 a Ecuador, mientras que el representativo británico aseguró su boleto después de imponerse 2-1 a la República Democrática del Congo.

Aunque el rendimiento de ambos equipos permite anticipar un partido muy competitivo, existe un aspecto en el que la diferencia resulta contundente: el valor de mercado de sus plantillas.

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La escuadra inglesa cuenta con varias figuras de talla mundial que elevan de forma considerable su cotización.

El futbolista con mayor valor es Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, con una cifra de 130 millones de euros. Detrás aparecen Declan Rice, con 120 millones; Bukayo Saka, con 110 millones; Morgan Rogers, con 90 millones; y Elliot Anderson, con 75 millones. En el otro extremo aparece Jordan Henderson, cuyo valor se ubica en 1.2 millones de euros.

México presenta una realidad distinta. Ningún integrante del plantel supera los 20 millones de euros, aunque varios elementos destacan por su crecimiento en el mercado internacional. Santiago Gimenez encabeza la lista con una valuación de 18 millones de euros, seguido por Armando González y Edson Álvarez, ambos con 15 millones. Julián Quiñones registra 14 millones, mientras que Johan Vásquez y Erik Lira aparecen con 12 millones cada uno. Guillermo Ochoa es el jugador con menor valor dentro del equipo nacional, con 250 mil euros.

¿Cuál es el valor de las plantillas de la Selección Mexicana e Inglaterra?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Inglaterra posee una valuación total de mil 360 millones de euros, cifra que coloca al equipo europeo entre los más poderosos del torneo y muy por encima del Tricolor, cuya plantilla alcanza los 191 millones de euros.

A pesar de la amplia brecha económica, el desempeño mostrado por México en la fase de grupos alimenta la expectativa de un duelo equilibrado. El Tricolor llega invicto y sin recibir goles, mientras que Inglaterra avanzó con algunos encuentros más cerrados de lo previsto. Ahora, ambos buscarán un lugar entre los ocho mejores del Mundial, donde el valor de mercado quedará en segundo plano y todo se resolverá sobre la cancha.