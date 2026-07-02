España afronta este jueves 2 de julio uno de los compromisos más importantes de su participación en la Copa del Mundo 2026.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente mide fuerzas con Austria en los dieciseisavos de final, una instancia que definirá si el conjunto europeo mantiene vivas sus aspiraciones al campeonato o firma una eliminación que aumentaría las críticas por su rendimiento.

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Aunque La Roja arribó al torneo con la etiqueta de favorita tras conquistar la Eurocopa, su desempeño en la fase de grupos dejó más preguntas que certezas.

El equipo mostró dificultades para generar peligro constante y apenas logró avanzar después de una primera ronda con un funcionamiento por debajo de las expectativas.

El técnico español reconoció la importancia del compromiso y confía en que sus futbolistas respondan en el momento decisivo. "Soy optimista por naturaleza. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño", dijo en la víspera el seleccionador Luis de la Fuente.

El panorama tampoco resulta favorable por las ausencias. Yéremy Pino y Nico Williams sufrieron lesiones en el cierre de la fase de grupos y se sumaron a Víctor Muñoz en la lista de bajas. Con este escenario, Lamine Yamal aparece como la principal referencia ofensiva por las bandas, pese a que también superó recientemente molestias físicas. El joven atacante aseguró que se encuentra en condiciones de disputar el encuentro completo.

Uno de los aspectos positivos para España ha sido su solidez defensiva, ya que terminó la primera fase sin recibir anotaciones. Sin embargo, el reto ahora consiste en recuperar la intensidad y la creatividad en ataque para superar a una selección austriaca que intentará aprovechar cualquier oportunidad.

Además, la estadística añade presión sobre el cuadro ibérico, pues no consigue una victoria en un partido de eliminación directa dentro de un Mundial desde la conquista del título en 2010.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de dieciseisavos de final hoy jueves 2 de julio?

España vs Austria