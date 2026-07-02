Brasil afrontará uno de los desafíos más particulares de su historia reciente cuando enfrente a Noruega este domingo en los octavos de final del Mundial 2026.

Más allá del boleto a la siguiente ronda, la Canarinha intentará romper una racha que la persigue desde hace casi cuatro décadas: nunca ha conseguido derrotar al conjunto escandinavo.

El historial entre ambas selecciones refleja cuatro enfrentamientos desde 1988, con saldo de dos empates y dos victorias para Noruega. Se trata de una marca poco común para una selección que presume cinco títulos mundiales y que suele dominar a la mayoría de sus rivales internacionales.

Lee también Mamá de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a México por respaldar a su hijo

El primer capítulo se escribió el 27 de julio de 1988 en Oslo. Brasil, entonces dirigida por Carlos Alberto Silva, igualó 1-1 después de que Jan Åge Fjørtoft adelantara a los locales y Edmar rescatara el empate en la recta final. Aquel plantel ya contaba con figuras como Cláudio Taffarel, Jorginho y Romário, quienes años después conquistarían la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Nueve años más tarde llegó el resultado más contundente de la serie. En otro amistoso disputado en el Ullevaal Stadion, Noruega superó 4-2 al entonces campeón del mundo. Tore André Flo brilló con un doblete, mientras que Petter Rudi y Egil Ostenstad completaron la goleada. Por Brasil marcaron Djalminha y Romário. En aquel encuentro también participó Alf-Inge Haaland, padre del actual delantero Erling Haaland.

La tercera ocasión ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Aunque Brasil ya tenía asegurado su pase a los octavos de final, sufrió una inesperada remontada. Bebeto abrió el marcador, pero Tore André Flo y Kjetil Rekdal dieron vuelta al resultado para sellar un histórico 2-1 que permitió a Noruega avanzar de ronda.

El antecedente más reciente corresponde a un amistoso disputado en 2006, también en Oslo. En el estreno de Dunga como entrenador, Brasil volvió a quedarse sin victoria al igualar 1-1. Morten Pedersen adelantó a los europeos y Daniel Carvalho estableció el empate definitivo.

Ahora, el Mundial 2026 presenta un nuevo escenario. Brasil buscará mantener vivo su sueño por el título, pero antes deberá superar un obstáculo que nunca ha logrado vencer. Noruega, respaldada por una historia favorable, intentará extender una estadística que muy pocas selecciones pueden presumir frente al gigante sudamericano.