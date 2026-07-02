Julián Quiñones vive uno de los mejores momentos de su carrera y también escribe un capítulo importante en la historia de la Selección Mexicana.

Con tres anotaciones en el Mundial 2026, el atacante ya forma parte del grupo de máximos goleadores del representativo nacional en Copas del Mundo, un logro que también provocó una emotiva reacción de su madre, Gloria Quiñones.

La madre del delantero expresó su agradecimiento hacia México por recibir a su hijo desde que decidió construir su carrera profesional en territorio mexicano y, años después, defender los colores del Tricolor.

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¿Qué fue lo que dijo al madre de Julián Quiñones?

“A las personas de México, gracias por abrirle las puertas a mi hijo”, dijo.

Gloria Quiñones recordó que Julián salió de Colombia cuando apenas era un adolescente con el objetivo de encontrar oportunidades para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. Afirmó que el destino lo llevó al lugar indicado para desarrollar su talento y consolidarse como uno de los delanteros más importantes del momento.

“Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando uno tiene unos sueños que cumplir, puede irse para donde sea que ahí lo va a lograr”, expresó.

El atacante, nacido en Colombia hace 29 años, obtuvo la nacionalidad mexicana en octubre de 2023, requisito que le permitió representar oficialmente a la Selección Mexicana. Desde entonces, su crecimiento con el equipo nacional ha sido constante.

En la presente Copa del Mundo abrió su cuenta goleadora en la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica. Más adelante volvió a marcar en el triunfo por 3-0 frente a República Checa y este martes firmó el primer tanto del 2-0 contra Ecuador en el estadio Azteca, resultado que aseguró el pase del conjunto dirigido por Javier Aguirre a los octavos de final.

Con esas tres anotaciones, Quiñones igualó la marca mundialista de Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez. Por delante únicamente aparecen Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández, ambos con cuatro goles, una cifra que el delantero del Al Qasdiah aún tiene la oportunidad de alcanzar o superar conforme avance la participación mexicana en el Mundial 2026.