Como ha sido una costumbre en los partidos de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo, la afición llenó las calles de la ciudad para celebrar el triunfo tricolor sobre Ecuador.

Lamentablemente, en esta ocasión el saldo no fue blanco y reportó el deceso de cuatro aficionados durante los festejos tricolores en la capital.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que tres personas —un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años— murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Ante esto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó lo sucedido mediante un breve escrito en redes sociales.

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Mensaje de Gianni Infantino - Foto: @gianni_infantino en Instagram

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana. En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”, escribió Infantino.

Según cifras oficiales, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, en distintos puntos de la capital. Tan solo en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron cerca de 485 mil personas.

El Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada desplegó a más de 35 mil servidores públicos para atender la jornada.

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