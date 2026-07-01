El fantasma mundialista del Estadio Azteca que persigue a la selección de Inglaterra

El destino colocó nuevamente a Inglaterra frente al escenario de uno de los episodios más dolorosos de su historia mundialista.

Cuatro décadas después de aquella inolvidable eliminación en México 1986, el conjunto de los Tres Leones disputará un nuevo partido en el Estadio Azteca, recinto que para la FIFA recibe el nombre de Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026.

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El compromiso ante la Selección Mexicana, correspondiente a los octavos de final, devolverá a los ingleses al inmueble donde vivieron una tarde que quedó marcada para siempre en la memoria del futbol internacional.

La última ocasión que Inglaterra disputó un encuentro en ese estadio ocurrió el 22 de junio de 1986, cuando enfrentó a Argentina en los cuartos de final del torneo.

Aquella selección sudamericana, encabezada por Diego Armando Maradona, avanzó tras imponerse por 2-1 y posteriormente conquistó el campeonato mundial.

Ese partido quedó inmortalizado por dos acciones completamente opuestas, ambas protagonizadas por el histórico número 10 argentino. La primera surgió al minuto 51, cuando Maradona empujó el balón con la mano izquierda antes de vencer al guardameta Peter Shilton. El árbitro tunecino Ali Bennaceur dio por válida la anotación pese a las reclamaciones de los futbolistas ingleses. Esa jugada pasó a la historia como la famosa "Mano de Dios".

Apenas cuatro minutos después apareció otra acción inolvidable. Maradona tomó la pelota desde su propio campo, recorrió cerca de 60 metros, dejó atrás a varios rivales y superó a Shilton para firmar el denominado "Gol del Siglo", considerado una de las mejores anotaciones en la historia de las Copas del Mundo.

Gary Lineker acercó a Inglaterra con un remate de cabeza al minuto 81, aunque el descuento resultó insuficiente para evitar la eliminación.

Ahora, el futbol ofrece una nueva oportunidad para Inglaterra en el mismo escenario. El próximo domingo 5 de julio, el conjunto europeo buscará escribir una historia diferente frente a México.