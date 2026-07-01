Jorge Campos volvió a captar la atención durante la Copa Mundial, aunque esta vez no fue por alguna actuación dentro de la cancha, sino por un regalo muy especial que recibió de Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA decidió sorprender a la leyenda mexicana con un exclusivo par de chanclas, un detalle que refleja el conocimiento que tiene sobre la personalidad del exportero.

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Campos publicó en sus redes sociales el momento en el que agradeció el obsequio del dirigente suizoitaliano.

La escena ocurrió en el marco del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final, encuentro que reunió a miles de aficionados, además de diversas figuras del balompié internacional como Jared Borgetti y Luis Hernández, asó como directivos del organismo rector del futbol mundial.

Además de revolucionar la posición con su estilo arriesgado y su capacidad para participar como jugador de campo, también se distinguió por vestir prendas coloridas y, sobre todo, por utilizar chanclas en prácticamente cualquier ocasión, desde eventos casuales hasta compromisos formales.

¿Cuánto cuestan las chanclas que Gianni Infantino obsequió a Jorge Campos?

El regalo de Infantino no pasó desapercibido, ya que no se trató de unas sandalias convencionales.

El modelo corresponde a las LV Sunset de Louis Vuitton, cuyo precio oficial alcanza los 18,600 pesos mexicanos. Según la firma, estas sandalias están elaboradas con piel de becerro, incorporan una plantilla con el diseño Monograma Blooming, una tira en forma de V con acabado termograbado en color dorado y detalles inspirados en la marroquinería de la casa de moda.