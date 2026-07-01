La Selección Mexicana vive un gran momento en la Copa del Mundo 2026 y la afición tricolor también ha demostrado la gran pasión que posee por el balompié.

Miles de aficionados salieron a las calles de distintas ciudades para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

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En la Ciudad de México, la avenida Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia reunieron a una multitud que siguió el encuentro en las pantallas gigantes instaladas por el Gobierno capitalino.

En total, se colocaron 60 espacios para que los aficionados disfrutaran del compromiso.

Con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 31, el Tricolor firmó una de sus mejores actuaciones en el Estadio Ciudad de México y ahora espera al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, rival al que enfrentará el próximo 5 de julio.

México también presume un destacado andar en el torneo tras sumar victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, resultados que alimentan la ilusión de una afición que ha convertido cada partido en una auténtica fiesta.

Además del buen desempeño deportivo, el país hizo historia al convertirse en la primera nación que alberga tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. La candidatura conjunta con Estados Unidos y Canadá obtuvo la sede el 13 de junio, cuando el Comité FIFA la eligió por encima de Marruecos.

En ese sentido, la co-candidatura de México para este Mundial no estuvo exenta de controversias. Hace varios años, el fallecido Diego Armando Maradona descalificó que el país tricolor obtuviera otra oportunidad de ser sede del gran torneo.

¿Qué dijo Maradona sobre México y la Copa del Mundo?

En ese entonces, el astro argentino aseguró que México no merecía organizar una Copa del Mundo por considerar que en el país no existía la pasión suficiente por el futbol.

El exastro argentino criticó a los tres países anfitriones del certamen y expresó su desacuerdo con la decisión de la FIFA de otorgar la sede a México, Estados Unidos y Canadá.

“Acá sale ganando México, cuando no lo merece, porque en realidad México gana dos partidos, llegan Brasil o Alemania, como me tocó a mí, ¡pumba, fuera!”, expresó en su programa De la mano del 10 en Telesur.

Sobre los otros dos organizadores también lanzó cuestionamientos. “Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, se acuerda, cuatro tiempos de 25 por la publicidad; 100 minutos teníamos que jugar”.

Maradona opinando del Mundial 2026 en 2018.

Canadá que esquíen, EEUU quiere 4 tiempos de 25 minutos, y sale ganando México que gana 2 partidos y juega contra Alemania o Brasil y fuera. pic.twitter.com/9kE93M5XD1 — Adi el Grande (@icardo8) June 29, 2026

Las declaraciones contrastan con el ambiente que se vive actualmente en territorio mexicano.