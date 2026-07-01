La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una imagen que generó comentarios después del silbatazo final.

Además del triunfo por 2-0 sobre Ecuador, salió a la luz la frase que Santiago Giménez dirigió a Piero Hincapié antes de la expulsión del zaguero sudamericano.

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De acuerdo con imágenes de la transmisión de Azteca Deportes, el intercambio ocurrió al minuto 93, cuando ambos futbolistas protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

Hincapié perdió la calma y, en medio de la discusión, decidió cubrirse la boca para continuar el intercambio verbal con Gimenez. La acción no pasó desapercibida para el cuerpo arbitral, que revisó la jugada mediante el VAR antes de tomar una decisión definitiva.

¿Qué fue lo que dijo Santi Giménez al jugador de Ecuador?

En ese momento, el atacante mexicano respondió con la expresión "a tu casa", comentario que provocó la inmediata reacción del defensor ecuatoriano.

La expulsión se sustentó en la llamada "Ley Prestianni", reglamento incorporado por la IFAB para esta Copa Mundial, el cual establece tarjeta roja directa para cualquier jugador que se tape la boca de forma deliberada durante una confrontación con un rival.

El encuentro ya estaba encaminado a favor del conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre gracias a los dos goles anotados en la primera mitad. Ecuador buscó reaccionar, pero encontró una sólida respuesta del guardameta Raúl "Tala" Rangel, quien resolvió las opciones más peligrosas del rival.

¡Se va! 😬



Piero Hincapié se va expulsando del México vs Ecuador por taparse la boca 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Con este resultado, México aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. Ahora, el combinado nacional espera al vencedor del duelo entre Inglaterra y RD Congo, rival al que enfrentará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México por el boleto a los cuartos de final, con el respaldo de su afición como uno de los factores más importantes.