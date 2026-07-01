La Selección Mexicana ya tiene definido el día y la hora para disputar su compromiso de octavos de final en la Copa Mundial 2026, luego de superar a Ecuador en la fase de dieciseisavos y asegurar su permanencia en el torneo más importante del futbol internacional.

El conjunto nacional, dirigido por Javier Aguirre, consiguió el boleto gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores equipos del campeonato y mantener viva la ilusión de avanzar a una instancia que históricamente ha representado un obstáculo para México.

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Ahora, el Tricolor permanece atento al desenlace de la eliminatoria entre Inglaterra y República Democrática del Congo, duelo programado para este 1 de julio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El vencedor de ese encuentro será el siguiente adversario del combinado mexicano.

¿Cuándo será el siguiente partido del Tri en Octavos de Final del Mundial?

El compromiso de octavos de final se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, inmueble que albergará por última ocasión un partido del Mundial 2026 como parte de la sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con el respaldo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre, el Tricolor buscará romper la barrera de los octavos de final y continuar su camino en la Copa Mundial 2026.