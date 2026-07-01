Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de hoy miércoles 1 de julio?

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este miércoles 1 de julio con tres compromisos que entregarán nuevos boletos a los octavos de final.

Después de la conclusión de la fase de grupos, las selecciones afrontan encuentros de eliminación directa, donde solo la victoria permite continuar en la lucha por el título.

La actividad de la jornada se desarrolla por completo en territorio estadounidense y resulta de gran interés para la Selección Mexicana, ya que al término de los encuentros quedará definido el equipo que enfrentará al Tricolor en la siguiente ronda del certamen.

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El primer compromiso del día tendrá a Inglaterra frente a la República Democrática del Congo.

El representativo europeo parte como favorito, aunque el conjunto africano buscará sorprender para mantenerse en competencia.

Más tarde, Bélgica enfrentará a Senegal en un choque que promete intensidad por la calidad de ambas plantillas. Los belgas intentarán imponer su experiencia internacional, mientras que los africanos aspiran a extender su participación con una actuación destacada.

La jornada concluirá con el duelo entre Estados Unidos y Bosnia. El combinado anfitrión tratará de aprovechar el respaldo de su afición para asegurar su clasificación y confirmar el buen desempeño que han mostrado los países organizadores del torneo.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de hoy miércoles 1 de julio?

Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante la señal de Pase Mundial 2026 en ViX Premium. Además, el partido entre Estados Unidos y Bosnia contará con transmisión por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes Network, la aplicación de Azteca Deportes y Azteca 7.