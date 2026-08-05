En los últimos días, los rumores volvieron al Nido, en torno a una posible salida del uruguayo Brian Rodríguez. Una oferta del Cruzeiro tambaleó la estabilidad de las Águilas en este arranque de semestre.

Sin embargo, el club brasileño retiró la oferta y el Rayo, por ahora, apunta a estar un semestre más en el conjunto azulcrema, donde tiene contrato hasta 2029. Este domingo regresó a la canchas y con ello, la calma a la afición de los emplumados que temían por una salida del atacante charrúa.

“La verdad que, con muchas ganas de jugar mañana, de darle la victoria a la gente, será la primera vez en casa la Leagues Cup y hay que darle la importancia, internacionalmente se han mostrado cosas, pero vamos a pelear por el título. Sobre lo otro (su salida), muy tranquilo, cuando llegue el momento de irme, lo voy a comunicar, se lo comunicaré a la gente que se lo tenga que comunicar. Soy feliz de estar en América", declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

Lee también Pumas es humillado por Charlotte FC en su presentación en la Leagues Cup 2026

El Rayito minimizó que sea un torneo ganado únicamente por equipos estadounidenses desde su creación en 2023. Para él, lo importante es el torneo de la Concacaf y es el que dominan los clubes de la Liga MX.

“Como lo dije, la Leagues Cup es nueva, no tiene tantos años, pero debemos de darle la importancia que merece, no hay que volvernos locos, también está la Concachampions, es la más importante", lanzó el uruguayo.

"Tenemos que ir por todo, jugar con la camiseta del América es así, este tipo de torneos es bueno para competir y esto es lo más cercano a competir con ellos, agregó Brian.

América recibe este jueves al San Diego FC, luego de que en mayo quedaran eliminados precisamente de la Copa de Campeones de la Concacaf en manos del Nashville SC, en el Coloso de Santa Úrsula.