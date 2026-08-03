La UEFA, el ente rector del fútbol europeo, amenazó a la FIFA con emprender acciones legales por el fallido plan de Gianni Infantino de vender una participación en las futuras ganancias del Mundial a inversores privados, y afirmó que no debe destruirse ninguna posible prueba.

La propuesta, mantenida en secreto por Infantino, para recaudar 4,200 millones de dólares de inversores, entre ellos la firma de inversión neoyorquina de Joshua Kushner, fue abandonada a primera hora del sábado, días después de que la revelación en informes de prensa provocara una conmoción mundial.

La UEFA encabezó la reacción y el jueves sus 55 federaciones miembro se reunieron para acordar boicotear todos los eventos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente.

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Ahora, los abogados de la UEFA han informado a la FIFA de que el organismo europeo está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias... derivadas de y en relación con el plan FFE (FIFA Forward Enterprise) propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados”.

La carta, fechada el viernes y enviada por el bufete Dechert en Nueva York, fue vista el lunes por The Associated Press.

La carta nombraba a 18 ejecutivos de la FIFA a quienes, según indicó, se les debe conservar datos, documentos y mensajes electrónicos como posibles pruebas.

“La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o tras cualquier fecha anterior en la que ustedes fueran, o razonablemente debieran haber sido, conscientes de que se preveían procedimientos— puede constituir destrucción de pruebas”, señaló la carta.

La UEFA dio a entender el sábado que quiere poner fin a la presidencia de Infantino, que ya dura una década, al afirmar que había perdido la confianza del fútbol mundial y que “ninguna opción debería descartarse”.

Horas antes, Infantino retiró la controversial propuesta que ofrecía a las 211 federaciones miembro de la FIFA pagos únicos de 20 millones de dólares cada una, con un plazo hasta mediados de septiembre para aceptarlos.