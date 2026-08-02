El mediático futbolista neozelandés Tim Payne debutó este domingo con gol en el abultado triunfo por 5-0 del siempre aspirante al título Olimpia ante Rubio Ñu en partido por la tercera fecha del Torneo Clausura paraguayo.

El jugador de 32 años ingresó a la cancha para ocupar el puesto de lateral derecho a los 68 minutos, en sustitución del habitual Raúl Cáceres, y anotó la quinta diana de Olimpia con un potente remate desde fuera del área.

Braian Romero (16), Eduardo Delmás (45+2), Romeo Benítez (50) y Fernando Cardozo anotaron los otros tantos del ‘Franjeado’, que sumó su primera victoria en tres presentaciones.

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Payne disputó el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda después de llegar al torneo con sede en Norteamérica como uno de los jugadores más mediáticos gracias a una campaña adelantada previamente por un influenciador argentino.

También este domingo Guaraní dio la sorpresa al imponerse por 2-1 al Libertad, que venía de dos triunfos seguidos en el inicio de la era de Nelson Haedo Valdés en el banquillo del 'Gumarelo'.

En este partido, el volante Rodrigo Vera fue héroe y villano para el club del barrio Las Mercedes: primero anotó de cabeza y a los 45+1 el gol que puso en ventaja a Libertad, pero luego dejó a su equipo con 10 al ser expulsado a los 51 minutos.

Con la superioridad numérica, Guaraní consiguió espacios y dio vuelta al marcador con los tantos de Patricio Coronel y Diego Servín.

El sábado, Cerro Porteño venció por 3-0 a Sportivo Luqueño con doblete de Jorge Morel y otra diana del atacante argentino Pablo Vegetti, mientras que Sportivo Ameliano empató 1-1 con el modesto 2 de Mayo, que amanecerá como líder con 7 unidades.

La tercera fecha se completará este lunes con los choques Trinidense contra San Lorenzo y Recoleta ante Nacional.