Miguel Herrera salió satisfecho del Estadio Banorte y con un mensaje claro para todo el futbol mexicano. El técnico del Atlante aseguró que la victoria 2-3 sobre Cruz Azul no fue casualidad, sino el resultado del trabajo que su equipo ha construido desde el inicio del torneo.

El “Piojo” rechazó que el triunfo pierda valor por las rotaciones que presentó Joel Huiqui. Para el entrenador azulgrana, el once que enfrentó sigue lleno de calidad y de jugadores que cualquier club quisiera tener. “Si mi abuellita tuviera capa a lo mejor sería súper abuelita, a lo mejor no se hubiera muerto. El hubiera no existe, ahora el equipo que salió yo lo quiero, por lo menos para tener jugadores de esos en mi equipo. No me quejo de mis jugadores, pero el equipo que me presentó es un equipazo”.

El estratega recordó que Atlante volvió a la Primera División con la intención de competir ante cualquier rival. Dejó claro que el objetivo no pasa por sobrevivir y ser uno más de la liga, sino por convertirse en un protagonista del campeonato. “Le vamos a competir a todos, ganar o perder es consecuencia de lo que haces en la cancha pero le vamos a competir a todos eso seguro, no vamos a bajar los brazos con nadie. Le ganamos al mejor equipo del país”.

Herrera atribuyó el buen momento de los Potros al esfuerzo del día a día. “La entrega, la determinación, el deseo, el entrenamiento, el buen futbol, el trabajo, los muchachos están haciendo lo que trabajamos y enfrentamos me parece al mejor equipo hoy, en Primera División. No hay otra fórmula, parece meme, pero es trabajar, repeticiones, entendimiento. Eso es lo que nos tiene peleando arriba porque vamos a pelear todo el tiempo".

El entrenador también defendió la calidad de sus futbolistas y subrayó que las tres anotaciones fueron producto de lo que ensayan durante la semana. “No me quejo, mis jugadores son extraordinarios, trabajan muy bien, lo hicimos bien, nuestros goles no son de un error del rival, son bien trabajados, de un lado para el otro, tenemos un centro delantero que va muy bien de arriba, anticipa al arquero”.

Miguel Herrera no escatimó elogios hacia la plantilla celeste. Incluso señaló que, pese a los cambios en la alineación, Cruz Azul mantuvo un nivel muy alto por la profundidad de su plantel. “Sabemos que hay plantillas como esta, un plantelón, campeón, Campeón de Campeones y dio descanso a sus jugadores y el que estaba jugando era un equipazo y tú los ves (y dices) ‘préstame uno’”, añadió.

Además del reconocimiento al rival, Herrera dedicó unas palabras a Joel Huiqui. Consideró que el joven entrenador respondió a las exigencias que tuvo desde su llegada al banquillo y valoró la personalidad que mostró en un entorno de alta presión.

“De Joel lo único que tengo es desearle el mejor de los éxitos, es un tipo extraordinario, se ha preparado muy bien, alabar su trabajo con toda la presión que tenía con que si se quedaba, que no se quedaba, que tenía que ser campeón… Felicitar a Joel y recomendarle que siga trabajando, porque ya es un exitoso y aguantó la presión de saber que si no era campeón se iba”.