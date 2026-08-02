Este domingo, 2 de agosto, el América disputará su primer partido del Apertura 2026 en el Estadio Banorte.

Las Águilas se enfrentarán al Santos, con el objetivo de quedarse con la victoria para sumar tres puntos y escalar hasta los primeros lugares de la tabla.

En casa de ganar, el equipo de Guillermo Almada llegaría a siete unidades, gracias a un triunfo (Querétaro) y un empate (Atlante) y alcanzaría al Tijuana en lo más alto de la clasificación.

Incluso, si consiguen las anotaciones necesarias, los azulcrema podrían quedarse con el primer sitio de la clasificación.

Por tal motivo, es tan importante que hoy el América sume de a tres en el Coloso de Santa Úrsula.

Además, le permitiría ganar confianza de cara al parón por la Leagues Cup y el proyecto de Guillermo Almada recibiría oxígeno puro, luego de comenzar con cierta incertidumbre.

Cabe resaltar que las Águilas suman 12 partidos de Liga MX consecutivos sin perder con el Santos, por lo que también tratarán de mantener su hegemonía.

La última ocasión que sufrieron un descalabro fue el 2 de noviembre de 2019, es decir, hace casi siete año;

En aquel encuentro, los de Coapa cayeron (1-2) como locales. Desde entonces, cuentan con siete victorias y cinco empates contra los Guerreros.

El conjunto de Torreón llega a este duelo con dos derrotas y como el clasificado número 17, por lo que necesita urgentemente salir de los últimos lugares de la tabla.

Para Renato Paiva y sus dirigidos, es importantísimo obtener sus primeros puntos en el Apertura 2026.

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