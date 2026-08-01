Cruz Azul continúa de fiesta. Antes del partido frente al Atlante, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, el club reconoció a Carlos “Charly” Rodríguez por alcanzar 200 partidos con la camiseta celeste, una cifra que refleja su constancia desde su llegada a La Máquina.

El mediocampista se convirtió en uno de los referentes del plantel gracias a su entrega dentro de la cancha. Desde su primer torneo mostró compromiso con el equipo y hoy presume un recorrido que también incluye un campeonato con la institución.

El reconocimiento estuvo a cargo del presidente del club, Víctor Manuel Velázquez, quien entregó una playera conmemorativa al capitán celeste. El momento reunió a todo el plantel, además de la esposa e hijo del futbolista, quienes acompañaron a Charly durante la ceremonia.

La mascota oficial del equipo, Blu, también apareció en el homenaje y aportó un ambiente especial a una noche llena de aplausos. La ceremonia provocó la emoción de los aficionados, que respondieron con una ovación para uno de los jugadores más queridos del plantel.

Aunque Charly Rodríguez no apareció en la alineación titular, salió al terreno de juego con la casaca naranja para recibir el reconocimiento. El capitán agradeció el gesto del club y respondió al cariño de la afición con aplausos desde un costado de la cancha.

El homenaje confirmó el gran momento que vive Cruz Azul dentro y fuera del campo. La institución destacó la trayectoria de uno de sus líderes, mientras la afición dejó claro que el mediocampista ocupa un lugar especial por su entrega, liderazgo y compromiso con los colores celestes.