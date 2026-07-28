Las risas son la constante en el entrenamiento de las figuras de la Liga MX, aunque eso no merma el espíritu competitivo del grupo, en especial de quien lo configuró.

Por primera vez, Antonio Mohamed dirigirá al equipo que representará al futbol mexicano en el Juego de Estrellas ante la MLS y quiere ganar, aunque admite que el duelo está en una fecha complicada para todos.

"Está muy pegado a los grandes eventos del verano, tendría que ser más adelante", considera el Turco. "Seguramente, el año que viene, cuando se empate la MLS con el calendario de los demás, este evento va a ser en otro momento y seguramente van a poder jugar todos".

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El discurso tiene que ver con las notables ausencias que tendrá el duelo de este miércoles en el estadio Bank of America. Del lado de la Liga MX, no estarán Armando González, Brian Gutiérrez (ambos del Guadalajara), Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres). Por la MLS, el nombre que duele por su no comparecencia es el de Lionel Messi (Inter Miami).

A partir de 2027, la Major League Soccer se alineará con el resto de los circuitos en el planeta y disputará su temporada de septiembre a mayo del siguiente año.

"Tenemos que tratar de administrar mucho más los tiempos, porque si no la gente se va a saturar de futbol, y los jugadores mismos", advierte Mohamed. "El evento es muy bueno, pero hay que buscar el momento justo para hacerlo".

Esa modificación podría traer otro beneficio, ya que Mohamed considera que abriría el camino para que ambas Ligas reciban el permiso de la Concacaf para disputar torneos en Sudamérica.

"El cambio del calendario en la MLS puede ser el primer paso para jugar en Sudamérica, porque es mucho más competitiva", recuerda. "Obviamente, hablamos del desgaste por los viajes y esas cosas, pero sería mejor y serviría para medir fuerzas. Estaría bueno que se pudiera volver a la Copa Libertadores".

Mientras eso sucede, el entrenador del Toluca disfrutará el choque en el estadio de los Panthers de Carolina, con la responsabilidad que implica representar a la Liga MX, pero sin olvidar de que se trata de una exhibición.

"Obviamente, lo veo como un show. Vine a disfrutar, los jugadores también", afirma. "Espero que sea un gran espectáculo de parte de los dos lados... Es un evento para que la gente disfrute".