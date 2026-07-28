Zinedine Zidane: Estas fueron las primeras palabras del nuevo entrenador de la selección de Francia

"Es el encuentro de dos voluntades", resumió el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección de Francia, una leyenda al frente de un equipo en el que lo ha sido todo, el único horizonte que tenía por delante el extécnico del Real Madrid.

Tras los dos años de Laurent Blanc y los catorce de Didier Deschamps, otra estrella de la selección campeona del mundo aterriza en la selección, pero, por su carrera y por lo que representa, Zizou aporta un valor simbólico superior.

Su contrato inicial prevé afrontar la próxima Liga de Naciones, Eurocopa y el Mundial de España, Portugal y Marruecos.

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"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró el nuevo seleccionador en una rueda de prensa de presentación que despertó una enorme expectación, con más de 120 periodistas procedentes de todo el mundo y varios centenares de aficionados a las puertas de la sede de la Federación Francesa de Futbol, a dos pasos de la Torre Eiffel.

Su condición de leyenda y "la inmensidad de su talento, demostrados en la Liga de Campeones con el Real Madrid" le convierten en el hombre perfecto que, además, "unir a todo el pueblo francés".

¿Qué dijo Zidane al ser nombrado entrenador de Francia?

"He tenido ofertas para tomar un club, pero las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia en el Madrid", aseguró Zidane, que fiel a su estilo aseguró contener la emoción que sentía por llegar a un puesto con el que siempre soñó.

"He pasado por todas las categorías y he ganado un Mundial (el de 1998 como futbolista), que es lo máximo. Siempre he sabido que algún día dirigiría este equipo", agregó, sonriente y distendido pese a estar viviendo "el momento más importante" de su carrera de entrenador.

Su contrato entrará en vigor el 1 de agosto y llegará acompañado del mismo cuerpo técnico que tuvo en el Madrid, David Bertoni y Hamidou Msaidie, con Grégory Dupont en la preparación física y, según la prensa, Fabien Barthez para entrenar a los porteros.