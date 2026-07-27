Este pasado sábado el Cruz Azul venció al Toluca y levantó el trofeo de Campeón de Campeones. Tan sólo unos meses después de que hiciera lo propio al vencer a Pumas en Liga MX, Erik Lira se subió como capitán a alzar la copa y después del partido, habló sobre su futuro.

El mediocampista mexicano, que brilló durante el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y que lleva siendo referente de la Máquina desde que llegó a La Noria, es uno de los jugadores con futuro en el viejo continente y aunque todavía no ha sido fichado por ningún equipo, la posibilidad de cumplir su sueño está cada vez más cerca.

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Con la medalla de campeón en el pecho, Lira atendió a los micrófonos de Televisa para dar una entrevista al terminar el partido contra los Diablos Rojos, y al ser cuestionado sobre cómo van las negociaciones para que de el salto a Europa, mencionó que "es un mercado muy largo, nuestra empieza mucho antes que la de ellos, yo tengo un sueño que no voy a parar hasta conseguirlo y no va a quedar en mi. Yo quiero irme y estamos haciendo lo posible".

Más adelante, Mauricio Ymay le preguntó si ya existe alguna oferta formal, pero el mediocampista aseguró que no. Sin embargo, sí reveló que tiene pláticas avanzadas con un equipo del cual no quiso revelar su identidad "para que no se cebe".

"Todavía no hay oferta formal, hay pláticas bastante avanzadas y creo que esta semana se puede mover algo así que como digo, es un sueño que no voy a parar hasta cumplirlo, mi objetivo es ese y lo voy a lograr", concluyó Lira.