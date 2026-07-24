Con la tranquilidad que brinda la victoria y después de que su equipo sumara los primeros tres puntos en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, Álex Diego destacó la importancia del triunfo de la Selección Mexicana ante Antigua y Barbuda.

El estratega aseguró que el plantel mantiene la concentración y es plenamente consciente del objetivo que persigue en el certamen, por lo que valoró el resultado como un paso importante en el camino hacia las metas trazadas.

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"Siempre es importante ganar el primer partido. El objetivo es claro; hay motivación e ilusión, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer", mencionó en zona mixta.

El estratega, quien reconoció que no quedó del todo satisfecho con el rendimiento mostrado por su equipo durante la segunda mitad, ya puso la atención en el próximo desafío.

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Diego destacó la fortaleza de Costa Rica y aseguró que el duelo representará una exigente prueba para evaluar el verdadero nivel del Tricolor en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

"Es normal que los jugadores comiencen a relajarse y eso no me gusta. Conocemos a Costa Rica, lo enfrentamos hace poco en Toluca y seguramente será un equipo que vendrá bien plantado. Nosotros también pensamos en la victoria", finalizó.