Atlas dio uno de los golpes más importantes del mercado de fichajes al confirmar la incorporación de Jorge Sánchez como nuevo jugador para el torneo Apertura 2026.

Después de representar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el lateral derecho regresa al futbol nacional con el objetivo de aportar experiencia y liderazgo al conjunto rojinegro.

Lee también España y Argentina disputan la Final del Mundial 2026: horario, sede y dónde verla en vivo

El defensor de 28 años pone fin a su etapa en el PAOK de Grecia y emprende una nueva aventura en la Liga MX, donde ya dejó huella con Santos Laguna, América y Cruz Azul antes de cumplir el sueño de competir en Europa con Ajax y Porto.

La directiva del Atlas considera que la llegada del seleccionado nacional fortalece un proyecto que busca devolver al equipo a los primeros lugares del futbol mexicano. Su recorrido internacional y la experiencia adquirida en escenarios de alta exigencia lo convierten en uno de los refuerzos más destacados del certamen.

Atlas celebró la contratación mediante un comunicado oficial en el que destacó el perfil competitivo del futbolista y la confianza que existe en su aporte para el nuevo proyecto deportivo.

¿Cómo anunció el Atlas la llegada de Jorge Sánchez?

"¡Fiel! Tras defender a nuestro país en la máxima competencia del futbol mundial, el lateral mexicano Jorge Sánchez se suma a La Academia para escribir una nueva historia", se lee al inicio del documento.

"Después de competir en algunos de los escenarios más exigentes de México y Europa, Jorge Sánchez llega a Atlas FC con una trayectoria construida al más alto nivel. Desde su debut en Primera División con Santos Laguna, pasando por América, Ajax, Porto de Portugal, Cruz Azul y PAOK de Grecia, el lateral mexicano ha consolidado una carrera marcada por la competencia, la exigencia y el alto rendimiento.

"A sus 28 años, llega a Atlas FC con experiencia internacional, recorrido europeo y el orgullo de haber disputado dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana", agregó el club, el cual reveló sus planes para lo que viene en el futbol mexicano.

"Su llegada forma parte de la visión que hoy impulsa a Atlas FC: construir un equipo competitivo, con futbolistas de jerarquía, personalidad y mentalidad ganadora. El nuevo integrante de los Rojinegros se suma a un proyecto con rumbo claro, enfocado en devolver a Los Zorros a los primeros planos de la Liga MX", explicó el equipo rojinegro.

No les mentiremos... nosotros también estamos ilusionados 🤩



Qué bien se te ven esos colores, Jorge 🥵#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/9VEasZZYAc — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

EL PALMARÉS DE JORGE SÁNCHEZ

El nuevo jugador rojinegro llega con una importante experiencia en partidos de máxima exigencia. En su carrera ha conquistado los siguientes trofeos: