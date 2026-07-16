Este fin de semana el mundo del futbol vibrará con el choque definitivo por el título de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Luego de 102 partidos, ya quedaron defindos quiénes serán las escuadras que llevarán al límite su talento para llevar a sus vitrinas el máximo trofeo del futbol mundial. Serán España y Argentina las selecciones que buscarán la gloria en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, equipos que hace unos meses se quedaron con las ganas de enfrentarse en el duelo entre campeones de Europa y América.

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¿Por qué motivo se canceló la Finalíssima enntre ambos equipos en 2026?

La esperada Finalissima 2026 quedó cancelada por una combinación de factores geopolíticos y desacuerdos institucionales.

El duelo estaba programado para el 27 de marzo en Qatar, pero el estallido de la guerra en Irán alteró por completo el escenario previsto.

El conflicto comenzó tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. La respuesta de Irán, con el lanzamiento de misiles hacia otros países de la región que albergan bases estadounidenses, generó un entorno de inseguridad que impidió la realización del encuentro en Qatar.

Ante esa situación, la organización del partido quedó en suspenso y el 15 de marzo se anunció oficialmente su suspensión.

¿Por qué no llegaron a un acuerdo España y Argentina?

Sin embargo, la guerra no fue el único obstáculo. Una vez descartada la sede original, la UEFA, la Real Federación Española de Futbol, la AFA y la CONMEBOL intentaron encontrar alternativas.

Ahí surgieron las diferencias que terminaron por bloquear cualquier solución.

La UEFA expresó públicamente su frustración y aseguró que trabajó para salvar el compromiso. Entre las opciones propuso jugar el mismo 27 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu con un reparto equitativo de aficionados. La CONMEBOL rechazó la idea al considerar que Madrid no representaba una sede neutral y que afectaba la equidad deportiva.

Otra propuesta consistía en una serie de ida y vuelta: un partido en Madrid y otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esa fórmula tampoco prosperó.

Según la versión sudamericana, la AFA aceptó posteriormente una sede neutral en Italia, pero solicitó mover el partido del 27 al 31 de marzo. La UEFA respondió que esa modificación no era viable por cuestiones de calendario internacional. Sin margen para renegociar, la Finalíssima quedó definitivamente cancelada.

La paradoja es que el enfrentamiento entre ambas selecciones sí llegó meses después, aunque en un contexto mucho más trascendente. España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial, un escenario que muchos consideran una Finalissima aún más grande.



