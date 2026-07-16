La comunidad deportiva de Sudáfrica vivió momentos marcados por la emoción con el homenaje dedicado a Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional de dicho país, quien falleció el pasado sábado a los 25 años, pocos días después de representar a su país en el Mundial de 2026.

El tributo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Stellenbosch, ciudad donde el futbolista creció y dio sus primeros pasos como profesional.

La primera ceremonia se realizó de forma privada, con acceso exclusivo para invitados, mientras que un segundo acto permitió la participación del público, que acudió para despedir a uno de los talentos más queridos del futbol sudafricano.

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La organización del homenaje reunió a la familia de Adams, el Mamelodi Sundowns, la agencia Forward Zone y representantes de distintos sectores del futbol nacional.

También asistieron integrantes de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA), compañeros de equipo, exjugadores y personas cercanas al mediocampista.

Brendine Johnson, portavoz de la familia y amigo cercano del jugador, destacó el impacto que provocó la noticia dentro y fuera del país. "No creo que sus padres supieran realmente lo grande que era su perfil", declaró Johnson a la televisión pública sudafricana SABC.

El portavoz reveló además que la familia recibió mensajes de apoyo de importantes personalidades del deporte mundial, entre ellas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de la SAFA, Danny Jordan, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

"Es un gran golpe para todos. Entendemos que hay muchas preguntas, pero lo que la familia necesita ahora es el mismo apoyo que se le daba a él en el campo", añadió.

La familia propuso el 25 de julio como fecha para el funeral y solicitó al presidente Cyril Ramaphosa que considere otorgarle un funeral provincial, reconocimiento reservado para ciudadanos con aportaciones destacadas.

Johnson recordó a Adams como una persona humilde y solidaria. "Siempre quería crear esperanza para la próxima generación con su futbol", afirmó antes de resumir su legado con una frase: "Menos palabras y más acción".