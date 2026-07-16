La clasificación de Argentina a la Final de la Copa del Mundo 2026 provocó una fuerte polémica que trascendió el terreno deportivo y abrió un nuevo capítulo en la histórica rivalidad con Inglaterra.

El motivo fue la celebración del plantel albiceleste, que incluyó un mensaje relacionado con las Islas Malvinas y desató una ola de críticas desde Reino Unido.

Después del triunfo que aseguró el boleto a la disputa por el campeonato, varios integrantes de la selección argentina aparecieron en el vestidor con una lona que mostraba la frase: "Las Malvinas son argentinas".

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La imagen circuló de inmediato en redes sociales y medios internacionales, donde el gesto recibió respuestas divididas por su carga política.

La reacción más contundente llegó desde la prensa británica.

El analista político Nile Gardiner, colaborador del diario The Telegraph, solicitó que el gobierno del Reino Unido adopte medidas severas contra los futbolistas argentinos que militan en la Premier League y que participaron en la celebración.

¿Qué fue lo que dijo el periodista en contra de los jugadores de Argentina?

"Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto", expresó Gardiner.

Every Argentine player in the English Premier League who took part in this ugly anti-British display should be stripped of their UK work visa. There should be zero tolerance for this. https://t.co/kYtMJUgISn — Nile Gardiner (@NileGardiner) July 15, 2026

Una decisión de esa magnitud tendría consecuencias importantes para varios clubes del futbol inglés.

Entre los jugadores señalados aparecen Alexis Mac Allister, del Liverpool; Enzo Fernández, del Chelsea; Emiliano "Dibu" Martínez, del Aston Villa; Cristian "Cuti" Romero, del Tottenham Hotspur, y Lisandro Martínez, del Manchester United.

Todos ellos forman parte de la columna vertebral de sus respectivos equipos y una eventual restricción migratoria representaría un duro golpe tanto en el aspecto deportivo como en el económico para las instituciones involucradas.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del gobierno británico, la Asociación Inglesa de Futbol (FA) ni la FIFA sobre posibles investigaciones o sanciones relacionadas con la celebración argentina.