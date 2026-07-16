Mundial 2026: Así es el exclusivo cofre que resguardará el trofeo de la Final España vs Argentina

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo tendrá como protagonista al equipo campeón y al trofeo más importante del futbol internacional.

Antes del silbatazo inicial, el escenario también recibirá una pieza de lujo que ya forma parte de la tradición del torneo: el exclusivo cofre diseñado por Louis Vuitton para transportar y exhibir la emblemática estatuilla.

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La prestigiosa casa francesa, que fue designada como proveedor oficial y licenciatario de marca del Mundial 2026, presentará el cofre durante la ceremonia previa al partido definitivo.

Como ocurrió en las últimas cuatro ediciones del torneo, la pieza ingresará al terreno de juego acompañada por un embajador de la marca y una FIFA Legend, en uno de los momentos más esperados del protocolo oficial.

El cofre fue elaborado por los artesanos del histórico taller de Asnières-sur-Seine, en las afueras de París.

¿Cómo luce el exclusivo cofre que resguardará a la Copa del Mundo?

Su exterior luce el clásico monograma de Louis Vuitton, además de una "V" dorada pintada a mano, símbolo de "victoria" y "Vuitton", con un acabado que también recuerda el color del trofeo de la Copa del Mundo.

La estructura incorpora detalles de piel, cantoneras de latón chapado en oro, remaches tradicionales y el característico material denominado "lozines". En el interior, un elegante forro de piel beige protege el trofeo y exhibe el logotipo de la alianza entre la FIFA y la firma francesa.

"Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton. El momento culminante en el que entre en el terreno de juego de la final volverá a enlazar la tradición con el apogeo del futbol actual", dijo Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Por su parte, Pietro Beccari destacó la continuidad de esta alianza. "Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia y una misma certeza: la capacidad que tiene el deporte para motivar y unir a las personas", señaló el presidente y director ejecutivo de la firma.

Además del cofre oficial del trofeo, Louis Vuitton lanzará una colección limitada inspirada en este diseño, integrada por exclusivos estuches para relojes y un sofisticado baúl, todos con el sello distintivo del Mundial 2026.