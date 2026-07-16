España y Argentina disputan la Final del Mundial 2026: horario, sede y dónde verla en vivo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su desenlace. Después de 102 partidos y la eliminación de 46 selecciones, España y Argentina disputarán el título que definirá al nuevo campeón del mundo en un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin.

El conjunto español alcanzó la segunda final mundialista de su historia tras una destacada campaña.

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La Furia Roja terminó como líder del Grupo H luego de empatar con Cabo Verde y superar a Arabia Saudita y Uruguay. En la fase de eliminación directa dejó fuera a Austria en Dieciseisavos de Final, después eliminó a Portugal y a Cristiano Ronaldo en Octavos de Final. Más tarde superó un complicado compromiso frente a Bélgica en Cuartos de Final, donde recibió su primer gol del torneo, y selló su boleto con una convincente victoria sobre Francia en Semifinales.

Argentina también firmó un recorrido de alta exigencia. La albiceleste encabezó el Grupo J con triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, cada ronda de eliminación representó un desafío mayor. Necesitó tiempos extra para vencer a Cabo Verde y a Suiza, remontó frente a Egipto en Octavos de Final y también reaccionó ante Inglaterra en Semifinales para asegurar su presencia en el duelo por el campeonato.

¿Cuándo y dónde ver la Final entre España y Argentina?

La gran final se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, inmueble que también recibió la final del Mundial de Clubes y la Copa América de 2016.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta a través de Canal 2, Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de Canal 7 de TV Azteca. También estará disponible por TUDN en televisión de paga y mediante la plataforma ViX Premium con el Pase Mundial.