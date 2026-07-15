La eliminación de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo frente a España volvió a colocar al delantero galo Kylian Mbappé y a la senadora paraguaya Celeste Amarilla en el centro de la polémica.

Y es que la legisladora sudamericana aprovechó la derrota del conjunto francés para lanzar un nuevo comentario contra el futbolista, con quien mantiene un enfrentamiento público desde principios de julio.

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La controversia entre Amarilla y el delantero del Real Madrid comenzó el pasado 4 de julio, cuando la legisladora publicó expresiones racistas contra el futbolista después de la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en los octavos de final. Aquel partido se definió con un penal convertido por Mbappé.

"En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", escribió entonces la senadora, declaraciones que recibieron condenas de la ONU, la Federación Francesa de Futbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Mbappé respondió al episodio al describir a Amarilla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo". En ese momento, la legisladora aseguró que analizaba presentar una demanda contra el atacante francés.

¿Qué dijo Celeste Amarilla en contra de Mbappé?

Antes del inicio de una sesión del Senado paraguayo, Amarilla expresó su satisfacción por el resultado del encuentro y aseguró: "Ya le llegó el karma a Mbappé".

Entre risas, la integrante del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) añadió: "El karma paraguayo, no solamente el mío". La senadora también apareció con prendas y accesorios en tonos amarillo y rojo como muestra de apoyo al triunfo español.

Además, afirmó que comparte el entusiasmo de muchos paraguayos por la clasificación de España y destacó que incluso utilizó ropa de la firma española Zara para la ocasión.