La Copa del Mundo de 2026 ofrecerá uno de los partidos con mayor carga histórica y emocional del futbol internacional.

Inglaterra y Argentina volverán a cruzar caminos en una semifinal mundialista, un duelo que no solo revive grandes capítulos deportivos, sino también un episodio que cambió la historia de ambas naciones: la Guerra de las Malvinas.

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La rivalidad entre estas selecciones ha construido algunos de los encuentros más memorables de los Mundiales. Sin embargo, cada enfrentamiento adquiere un significado adicional debido al conflicto armado de 1982, cuyo impacto político, social y emocional permanece vigente más de cuatro décadas después.

El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía reclama Argentina, aunque permanece bajo administración del Reino Unido desde 1833.

La acción militar provocó la respuesta del gobierno encabezado por Margaret Thatcher, que ordenó el envío de una fuerza naval para recuperar el archipiélago.

La guerra tuvo una duración de 74 días y concluyó el 14 de junio de ese mismo año con la rendición argentina.

El saldo fue de 649 militares argentinos fallecidos, 255 británicos y tres civiles de las islas. Además de las pérdidas humanas, el conflicto dejó profundas consecuencias políticas. En Argentina aceleró el fin de la dictadura militar y abrió el camino hacia la democracia en 1983. En territorio británico fortaleció el liderazgo de Thatcher.

Las Islas Malvinas poseen un importante valor estratégico por su ubicación en el Atlántico Sur. La región ofrece acceso a rutas marítimas, recursos pesqueros y posibles reservas de hidrocarburos, además de representar un punto clave para operaciones relacionadas con la Antártida.

Argentina sostiene que heredó los derechos sobre el archipiélago tras independizarse de España y considera ilegítima la ocupación británica iniciada en 1833. Ese reclamo llegó a organismos internacionales como la ONU y la OEA.

Por su parte, el Reino Unido afirma que mantiene una administración continua desde el siglo XIX y respalda el derecho de los habitantes de las islas para decidir su futuro. En el referéndum organizado en 2013, el 99 po ciento de los votantes optó por continuar como territorio británico, aunque Argentina desconoció la consulta.