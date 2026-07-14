Francia se quedó a la orilla de disputar una tercera final consecutiva en la Copa del Mundo, pero no logró ser mejor que su rival y se despidió de Norteamérica 2026.

Para su director técnico, Didier Deschamps, la eliminación fue merecida porque Les Bleus estuvieron “por debajo” de lo que está acostumbrados y no fueron “lo suficientemente buenos para vencer a España”.

“Había que estar al máximo nivel y la selección francesa no lo estuvo esta tarde. No encontramos las soluciones y tuvimos errores técnicos. Si no mostramos la idea ofensiva y técnica que habíamos tenido hasta ahora, es culpa nuestra”, expresó con autocrítica.

No obstante, el estratega galo reconoció “el mérito” que hizo La Roja en el AT&T Stadium de Dallas y la calificó como una selección “muy fuerte”.

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La selección de Francia se despide del Mundial de 2026, tras caer ante España - Foto: Imago7

“También hay que reconocer al rival, hay que aceptar nuestra derrota y la victoria de España. Han estado muy acertados a la hora de leer nuestro juego y han mostrado algo más [que nosotros]”, añadió.

El experimentado entrenador francés señaló sentir “decepción” por la derrota y por perder la “posibilidad” de estar en una nueva disputa por el título del Mundial, pero dejó en claro sentir satisfacción por lo que hicieron en esta edición.

“Los jugadores estaban destrozados en el vestuario porque es un grupo de competidores. Yo soy como ellos, tenía esa ambición y esa voluntad… pero nos sentimos muy orgullos por lo que hemos logrado, no hay que tirar todo lo que se ha hecho bien”, manifestó.

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La selección de Francia se despide del Mundial de 2026, tras caer ante España - Foto: Imago7

El dos veces campeón del mundo no dejó pasar la oportunidad de hablar acerca del arbitraje, pero afirmó que no lo hacía por la derrota que sufrieron Les Bleus.

“No quiero parecer un llorón, pero quiero hacerles una pregunta y no porque hayamos perdido: ¿El árbitro de esta tarde tenía el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Les dejo a ustedes la respuesta”, cuestionó.

Acerca de que este fue su último partido al frente de Francia, luego de 14 años, Didier Deschamps de despidió “orgulloso” con el siguiente mensaje: “Hemos mantenido a la selección francesa a un nivel muy alto, [fueron dos finales] 2018 y 2022”.