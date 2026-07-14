Cuando se habla de la Selección Argentina y de su símil de Inglaterra, no suelen encontrarse historias amigables o divertidas.

La rivalidad y el odio deportivo que existe entre ellos suele llevarse los reflectores; sin embargo, esta vez fue diferente.

A menos de 24 horas de que la Albiceleste y los Tres Leones se enfrenten en semifinales, por el último boleto a la gran final de la Copa del Mundo, los entrenadores Thomas Tuchel y Lionel Scaloni protagonizaron un momento divertido, en conferencia de prensa, al ser cuestionados sobre la decisión de que Argentina use la camiseta alternativa en el partido.

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Desde Sudamérica, los argentinos celebraron esta decisión ya que en el icónico partido de México 1986 y en la eliminación por penales de Francia 1998, su Selección usó la camiseta azul o alternativa, mientras Inglaterra lució la blanca titular.

Al ser cuestionado al respecto, Tuchel dijo en tono de broma: “hablas con la única persona que no sabía hasta mañana de qué color jugaríamos. ¿Argentina juega de azul y nosotros de blanco? ¿Y eso es porque es de la suerte o ellos lo eligieron?... Yo hubiera hecho lo mismo”, dijo entre risas que fueron contagiadas a los medios de comunicación presentes.

“Si hubiera alguna superstición haría lo mismo, así que les doy el crédito. Yo también tengo mis supersticiones y mis rutinas, no las diré porque sino no funciona, pero por supuesto tengo rutinas que te mantienen tranquilo durante el día pero también tenemos nuestros amuletos de la suerte y estas cosas son normales en el deporte de alto nivel”, agregó.

Unos minutos más tarde, fue el turno de Lionel Scaloni de dar su conferencia de prensa y, cuando le comentaron la respuesta del alemán, aclaró: “yo no pedí jugar con la azul, eh. Por las dudas, a lo mejor es una tradición, no sé. Si Thomas no tuvo problema, perfecto”.

¡Le responde a Tuchel! 😅



Lionel Scaloni asegura que “yo no pedí jugar con la azul eh, por las dudas”. pic.twitter.com/jsVLBrcu5J — De10Sports (@De10Sports) July 15, 2026

¿POR QUÉ ARGENTINA JUGARÁ CON LA CAMISETA AZUL?

Lamentablemente, como sucedió en repetidas ocasiones durante esta Copa del Mundo, muchos aficionados señalaron esta decisión como una “ayuda” o un “favor otorgado” de la FIFA hacia Argentina, pero el motivo por el cual los sudamericanos usarán su uniforme alternativo es más simple de lo que se cree.

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En este partido de semifinales, la selección de Inglaterra es local administrativo, y Argentina el “visitante”.

Por lo mismo, los británicos usarán su uniforme principal y los sudamericanos el alternativo.