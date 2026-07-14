Mundial 2026: Thomas Tuchel advierte que Inglaterra enfrentará a Argentina con "hambre y ambición"

La Selección Inglesa atravesó un sinfín de obstáculos para llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Miles de kilómetros recorridos, rompieron su maldición en el Estadio Azteca, superaron el calor y la humedad de Miami… pero no es suficiente. Thomas Tuchel, entrenador de los Tres Leones, confesó que sus jugadores siguen con hambre y ambición de hacer historia.

Hace 60 años que Inglaterra no es campeona del mundo y hace ocho que no juega semifinales. En ese entonces, cayeron ante Croacia. Ahora, toman con respeto el duelo contra Argentina, pero con la mirada fija en el boleto a la gran final.

“Estamos muy hambrientos por la siguiente la victoria, respetamos a nuestro oponente y no hacemos los eventos del pasado más grandes de lo que son, estamos emocionados, con mucha hambre y listos. Queremos dar el siguiente paso, estamos con mucha ambición, nadie está satisfecho y esa es la mezcla perfecta para tener el resultado que queremos”, declaró Tuchel en conferencia de prensa.

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Selección de Inglaterra en festejo de gol, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

El “elefante en el cuarto” imposible de no ver en este partido es la Guerra de Malvinas y el antecedente de los cuartos de final en México 1986, entre otros episodios icónicos de esta rivalidad. El estratega alemán, tomó una postura más intensa que Lionel Scaloni al respecto, aunque confesó que no habla de esos temas con sus jugadores para no meter más presión en el aspecto mental.

“Los jugadores saben lo que significa este partido con tantos momentos icónicos, no es un partido más, pero como entrenadores nos enfocamos en lo que podemos influenciar, no hablamos de los eventos históricos. En sí mismo es un partido suficientemente icónico y la tensión es suficiente, no ayuda si nos involucramos emocionalmente en él”, mencionó.

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Jude Bellingham en festejo de gol con la selección de Inglaterra, durante los Cuartos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Finalmente, Tuchel confesó que no piensa en romper la maldición la cual muestra que ningún técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo con una selección que no es de su país.

“No es una motivación extra, no tengo esos objetivos, yo soy muy competitivo y siempre trato de ser mi mejor versión cada día, ahí es donde me va mi energía”, concluyó.