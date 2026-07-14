Para Mikel Oyarzabal, el abrir el marcador que encaminó el pase de España a la final de la Copa del Mundo le generó “felicidad y satisfacción” porque jamás pensó vivir esta clase de escenarios.

“Obviamente, estoy inmensamente contento porque es algo que ni te imaginas cuando eres pequeño, no somos del todo conscientes y no nos damos cuenta de la magnitud que tiene el Mundial, [por eso] podemos sentirnos orgullosos de que estamos en una final”, expresó en zona mixta.

El centrodelantero español destacó que, al interior de La Roja, todos trabajan para que el equipo juegue como Luis de la Fuente espera y considera que el ir por el mismo objetivo les ha permitido estar a 90 minutos de “conseguir algo histórico que jamás” se hubieran imaginado.

“Todos vamos en la misma dirección y con la misma idea, eso es lo más importante. Al final, se trata de poner lo que cada uno tiene al servicio del equipo para que, colectivamente, salga bien, creo que esa idea nos ha llevado a estar aquí, pero nos queda un último paso, un último esfuerzo y ojalá se pueda dar”, mencionó.

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Mikel Oyarzabal y Luis De La Fuente con la selección de España, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

El jugador de la Real Sociedad, quien ya suma cinco goles en este Mundial, estableció que una de las claves de la victoria sobre Francia fue que siguieron “pisando el acelerador”, a pesar de que ya tenían la ventaja en el marcador.

“Sabíamos que, si nos conformábamos con el 0-1, íbamos a sufrir y quizás no nos daba lo suficiente para ganar, pero que haciendo el trabajo sin balón que tocaba iba a haber momentos para atacar y hacerles daño para conseguir el segundo gol que nos diera tranquilidad y así ha sido”, puntualizó.

Mikel señaló que ahora deben “estar concentrados, disfrutar al máximo, descansar y recuperar para llegar al domingo de la mejor manera” porque tienen el objetivo de ir a Nueva York y vivir “una gran celebración ahí”.

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