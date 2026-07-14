Se terminó la participación para los silbantes mexicanos en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Con ello, tanto Katia Itzel García como César Arturo Ramos Palazuelos, vuelven a México tras su experiencia mundialista.

Al final, en el recuento de partidos, llamó la atención que fue Katia Itzel quien tuvo más presencias en el torneo internacional, con siete partidos, sobre dos de Ramos Palazuelos.

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El árbitro pitó el Irán vs Nueva Zelanda y del Escocia vs Brasil, ambos en fase de grupos. Con ese par de encuentros superó a Armando Archundia para convertirse en el árbitro mexicano con más partidos mundialistas de la historia, con nueve.

El árbitro mexicano César Ramos Palazuelos se presentó en el Irán vs Nueva Zelanda. FOTO: AFP

Por su parte, la silbante fungió en seis duelos como cuarta árbitra: Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia, Estados Unidos vs Australia y Argelia vs Austria en fase de grupos, así como en el Argentina vs Cabo Verde de Dieciseisavos de Final y en el Suiza vs Colombia de Octavos de Final.

Aunque también fue central el pasado 25 de junio en el compromiso entre Túnez y Países Bajos, en el estadio de Kansas City. Ahí, logró convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de un Mundial varonil.