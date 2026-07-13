Tras alcanzar los cuartos de final y quedar eliminado de manera dramática ante Inglaterra, la Selección Mexicana se ganó el reconocimiento de aficionados, analistas y exfutbolistas gracias al nivel mostrado en cada una de sus presentaciones dentro del torneo de la FIFA.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tricolor logró cambiar la percepción que existía alrededor del equipo y volvió a generar una conexión especial con la afición, que respondió con un apoyo incondicional a lo largo de la competencia. El trabajo del estratega mexicano, quien dejó el cargo tras la eliminación, ha sido ampliamente reconocido dentro y fuera de México.

Uno de los que se sumó a los elogios fue Sergio "Kun" Agüero. El exdelantero argentino destacó la labor realizada por Aguirre al frente de la Selección Mexicana y no dudó en expresarle su respeto por la forma en que logró potenciar al equipo y devolverle competitividad en el escenario internacional.

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"Aguirre es un padre para mí, es un fenómeno. Muy bien, muy bien; se enfrentó a un equipo difícil, nada que reprochar", comentó en un vídeo publicado por Imagen Deportes.

El exfutbolista del Manchester City, quien se vio obligado a poner fin a su carrera profesional debido a problemas cardíacos, también se refirió al futuro de la Selección Mexicana y al nombramiento de Rafael Márquez como nuevo entrenador del Tricolor.

Rafael Márquez y Javier Aguirre. FOTO: Imago7

"Rafa fue un gran jugador y esperemos que lo pueda hacer bien como director técnico, ¿no?", comentó el argentino.